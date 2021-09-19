В Украине через 30 лет вырастет пустыня: ученый шокировал прогнозом

Изменения климата - катастрофические

Ученый говорит, что изменения климата на нашей планете явление обычное и происходит постоянно. Но так быстро, как сейчас - такого не было никогда.

"Это - уже то, что прибавляет к природным процессам человек. Вот эту скорость, которую можем обеспечить только мы своей индустриальной деятельностью, этими выбросами парниковых газов", - рассказывает эксперт.

Евгений Дикий добавил, что климат и без нас бы менялся, но менялся бы он с такой скоростью, что мы могли бы к этому адаптироваться.

"Сейчас мы задали такой темп, который можно сравнить с разогнанной машиной. И машина разогнана уже настолько, что если мы прямо сейчас нажмем на тормоза и выключим двигатель, все равно она по инерции еще поедет", - добавил он.

Если же прекратить вредные выбросы, со временем климат со временем стабилизируется.

Пустыня в Украине - лишь вопрос времени

По словам ученого, через 30 лет мы увидим в Украине пустыню. К примеру, там, где сейчас Олешковские пески - маленький фрагмент пустыни в Херсонской области, вырастет самая настоящая пустыня.

"Проблема в том, что это образование не является природным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы... И буквально через несколько десятилетий через неправильное вспахивание и высыхание там образовалась такая пустыня. Сейчас мы стоим перед угрозой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины", - говорит эксперт.

Он уточнил, что все земли, которые традиционно считаются степной зоной на юге, могут стать со временем пустыней.