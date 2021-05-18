В Украине бушует циклон: где ждать сильных гроз и ливней

"В Украине циклоническая деятельность 19-го мая также организует дожди и грозы.

Ветер предполагается северо-западный, на Левобережье - южных направлений, умеренный, при грозах возможны шквалы и град", - предупредила украинцев Диденко.

Она сообщила, что при єтом температура воздуха будут достаточно комфортной приблизительно от +18 градусов до +23.

"Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение дня среды ожидается от +18 до +23 градусов. На Западе, а также на Житомирщине и Киевщине чуть прохладнее, +14+19 градусов" - написала эксперт.

В киеве в среду будет сыро и дождливо. Ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха максимально +18 градусов тепла.

"В Киеве завтра - снова дожди и грозы. Берите зонты, будьте внимательны на дорогах, мокро, скользко! Днем воздух будет свежим, максимально +18 градусов. Если вам нужно что-то делать, праздновать проводить на открытом воздухе - почти идеальной будет суббота, 22 мая, солнечно и тепло", - отметила Диденко.