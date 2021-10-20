В Украине будут жестко наказывать за "липовые" COVID-сертификаты: что грозит таким людям

Где будут проверять сертификаты

Проверкой будет заниматься полиция в местах скопления людей. У граждан будут смотреть сертификаты в распечатанном виде или в приложении "Дия".

Национальная полиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов с "Дии" или просканировав бумажный его вариант. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"Проверять достоверность сертификатов о вакцинации граждан с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней на местах, а также сотрудники патрульной полиции Украины. Проверку будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни - во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок ", - отметил он.

Напомним, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты - информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

"Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", — сказал он.

Что грозит за поддельный сертификат

Отметим, что за изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание - штраф в 17 тысяч гривен или до 5 лет лишения свободы. При использовании поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание - от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет.

"Люди, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им, будут привлекаться к ответственности за нарушение картинных условий. Это может быть штраф от 17 до 34 тысяч гривен. В случае, если будет доказано, что лицо, страдающее коронавирусной инфекцией, распространило болезнь, оно может быть привлечено к уголовной ответственности ", - резюмировал он.