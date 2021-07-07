В Украине будет усиливаться жара: синоптик озвучила дату

В четверг, 8 июля, дождь вероятен только в Винницкой области.

"8 июля этот антициклон окончательно вытеснит южный циклон с его дождями с нашей территории и поэтому практически повсеместно в Украине ожидается сухая погода. Разве что днем ​​в Винницкой какой-то залетный дождь вероятен", - предупредила синоптик.

Завтра в некоторых регионах страны температура воздуха достигнет +33 градусов, отметила эксперт.

"Температура воздуха постепенно раскручивается. Завтра в течение дня в большинстве областей предполагается от +27 до +33 градусов. В дальнейшем жара в Украине будет усиливаться", - написала Диденко.

Жара будет усиливаться

В Киеве 8 июля будет без осадков и жарко. Даже ночью температура воздуха будет +20 градусов.

"В Киеве 8 июля будет царить сухая солнечная погода. Ближайшей ночью до +20 градусов, завтра днем ​​от +28 до +30 градусов. В ближайшие дни и на следующей неделе рассчитывайте на дальнейшее повышение температуры воздуха, жара!" - резюмировала синоптик.