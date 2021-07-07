В Украине будет усиливаться жара: синоптик озвучила дату

Погода в Украине 8 июля принесет с собой усиление жары, а осадки на территории нашей страны прекратятся. Температура воздуха повысится максимум до +32 градусов.
Об этом на своей Facebook-странице рассказала синоптик Наталка Диденко.
В четверг, 8 июля, дождь вероятен только в Винницкой области.
"8 июля этот антициклон окончательно вытеснит южный циклон с его дождями с нашей территории и поэтому практически повсеместно в Украине ожидается сухая погода. Разве что днем в Винницкой какой-то залетный дождь вероятен", - предупредила синоптик.
Завтра в некоторых регионах страны температура воздуха достигнет +33 градусов, отметила эксперт.
"Температура воздуха постепенно раскручивается. Завтра в течение дня в большинстве областей предполагается от +27 до +33 градусов. В дальнейшем жара в Украине будет усиливаться", - написала Диденко.
В Киеве 8 июля будет без осадков и жарко. Даже ночью температура воздуха будет +20 градусов.
"В Киеве 8 июля будет царить сухая солнечная погода. Ближайшей ночью до +20 градусов, завтра днем от +28 до +30 градусов. В ближайшие дни и на следующей неделе рассчитывайте на дальнейшее повышение температуры воздуха, жара!" - резюмировала синоптик.
Как мы ранее писали, в Министерстве здравоохранения рассказали, как охлаждаться в жару.