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Когда в Украине будет пик эпидемии коронавируса: врач дал ответ

STYLERКоронавирус    30.03.2020 - 13:39
Когда в Украине будет пик эпидемии коронавируса: врач дал ответ
Украинский врач поделился мнением (фото: РБК-Украина)

Врач-инфекционист рассказал, когда в Украине будет пик эпидемии коронавируса

Коронавирус в Украине инфицировал уже 480 человек, 11 из них умерли. Украинцы постепенно вернулись из-за границы домой и многих граждан волнует вопрос, когда же в стране может случиться пик эпидемии. На этот вопрос дал ответ бывший директор Центра здоровья, врач- инфекционист Владимир Курпита. Он считает, что эпидемия достигнет своего апогея в конце апреля.

По словам медика, эпидемия начнет убывать в последних числах мая.

"Если в Китае первые случаи заболевания появились в начале декабря, а официально о них заявили в конце декабря, то пик заболевания у них пришелся на 8 февраля. То есть через два месяца. Примерно так же было в Италии и Испании. Если учесть, что в Украину инфекцию ввезли в начале марта, пик можем ожидать где-то в 20-х числа апреля. После этого он пойдет на убыль и окончательно снизится до более-менее стабильных цифр в конце мая. Этому будет способствовать хорошая погода, огороды и меньше общения между людьми", – цитирует врача "Обозреватель".

Напомним, на данный момент цифра зараженных коронавирусом в мире уже превысила 700 тыс. человек. За последнюю неделю США обошли Китай и Италию по количеству инфицированных.

Кстати, в Министерстве здравоохранения сообщили, что будут внедрять стандарт "клинической сортировки". Таким образом больных с легкой формой COVID-19 не будут госпитализировать. Эти люди будут лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением.

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