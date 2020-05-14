В Украине активизировались опасные мошенники: раскрыта новая схема обмана

Мошенники в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Аферисты придумали новый способ обмана украинцев

Мошенники в Украине придумали новый способ обмана доверчивых граждан. Аферисты звонят по телефону и представляются работниками Национального агентства по предотвращению коррупции, которые действую в интересах коллекторских компаний. Они рассказывают о космических задолженностях и начинают запугивать украинцев.

Как сообщили в НАПК, за последнее время был зарегистрирован рост жалоб на мошенников, которые представляются сотрудниками агентства. Звонки по телефону поступают от неизвестных лиц, которые звонят субъектам декларирования от имени сотрудников агентства. Они пытаются оказывать давление и ссылаются на то, что действуют в интересах коллекторской компании.

"Настоящие уполномоченные лица НАПК обращаются к субъектам декларирования через официальную электронную почту, адрес которой заканчивается на @nazk.gov.ua, через стационарные телефоны, начинающиеся на 044, или по почте", - сообщили в НАПК о самозванцах.

Сотрудники агентства дали рекомендации украинцам, которым начали названивать мошенники.

"Если лицо, которое представляется работником НАПК, звонит вам с мобильного номера или обращается с подозрительной электронной почты, просим сообщать об этом в Национальную полицию или НАПК", - порекомендовали в агентстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине активизировались мошенники, которые продают фальшивые деньги в интернете.