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В Украине аферисты нашли новый способ дурачить людей: схема обмана

STYLERЖизнь    04.02.2020 - 09:51
В Украине аферисты нашли новый способ дурачить людей: схема обмана
Мошенники в Украине придумали новую схему обмана (Коллаж РБК-Украина)

Мошенники в Украине выманивают у доверчивых украинцев деньги

В Украине мошенники придумали новый способ дурачить людей. Для этого они используют фейковые страницы с продажей товаров в соцсетях. Человек выбирает понравившуюся вещь на страничке продавца и отправляет за нее деньги на банковскую карту в надежде вскоре получить оплаченный товар.

Но этого не происходит. После долгой перписки с продавцом последний уверяет, что деньги от покупателя так и не пришли, а потом и вовсе блокирует и отправляет в бан клиента. О новой схеме рассказали на странице "Киев Оперативный" в Facebook, где и показали на видео, как все происходит в реальности.

На странице предостерегают людей - не покупать товары у непроверенных продавцов в интернете (соцсетях) чтобы не попасться на удочку мошенников и не остаться без денег.

Новая схема "развода" украинцев (Киев Оперативный)

Пользователи в сети отреагировали на ролик со схемой в комментариях. Люди уверены, что не стоит покупать товары в непроверенных местах, другие считают, что номера телефонов должны продаваться при наличии паспорта.

  • Без лоха и жизнь плоха.
  • Это не покупка в интернете. Это оплата курса "Как не быть лохом". Очень демократичные цены.
  • Только наложенный платеж и посылайте подальше тех, кто просит хоть какую то предоплату.
  • Вот поэтому номера телефонов должны быть по паспортам.

В Украине аферисты нашли новый способ дурачить людей: схема обманаСкриншот комментариев (Facebook)

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