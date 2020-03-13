Украина закроет границы из-за коронавируса: что это значит

Украина закроет границы из-за коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса в мире будет ужесточен

Карантин в Украине из-за коронавируса был введен с 12 марта на три недели, и уже с 15 марта будут закрыты все границы для иностранцев в связи со вспышкой COVID-19 в мире.

Как заявил сегодня на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, границы закроют для иностранных граждан через 48 часов.

Отмечается, что все украинцы, которые находятся за границей, смогут вернуться в Украину - в отношении граждан не будет ограничений на въезд в страну.

"Но из стран, в которых сегодня бушует короновирус, будут проходить процедуры наблюдения", - добавил Данилов.

Секретарь СНБО уточнил, что через 48 часов в Украину смогут попасть только те иностранцы, которые работают в наших дипломатических учреждениях, в соответствующих организациях ООН, ЮНИСЕФ и прочее.

"Остальные иностранцев будет попадать на нашу территорию только после общения с нашим Министерством иностранных дел", - сказал Данилов.

Также из-за пандемии коронавируса в мире украинцев призвали отложить поездки за границу.

Соответствующее решение было принято на экстренном заседании СНБО с участием президента Владимира Зеленского.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, ряд КПП на на Донбассе также закроют, и лиц с регистрацией "Л/ДНР" на освобожденную от оккупантов территорию страны пропускать не будут.

Видео: Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса - брифинг по результатам заседания СНБО

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обратился к пожилым людям с просьбой быть максимально осторожными из-за коронавируса, поскольку они находятся в зоне повышенного риска.

Напомним, что в группу риска на заболевание коронавирусом входят пожилые люди, а также люди с хроническими болезнями (диабет, заболевания сердца и легких).

Как сообщалось ранее, в Киеве из-за пандемии коронавируса в мире введены ограничительные действия, а не полноценный карантин. Власти столицы рассказали, при каких обстоятельствах могут ужесточить карантин и закрыть въезды и выезды из Киева.

Сегодня стало известно о первой смерти в Украине из-за коронавируса - 13 марта скончалась 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области.