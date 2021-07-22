Украина возвращается к обычным июльским показателям температуры

Высокая температура воздуха сменилась умеренной, такой она и останется до понедельника. Украина возвращается к почти нормальным летним температурам. Погоду в пятницу и выходные определит атмосферный фронт с северной Атлантики, будет сухо и ветрено. Северный ветер принес холодный воздух, который тоже сбил температуру на несколько градусов.

По прогнозу Sinoptik.ua, дождей практически не будет нигде на территории Украины, могут пройти небольшие локальные дожди в воскресенье в Сумской области и в понедельник в Черновицкой области.

Подробный прогноз погоды в Украине на выходные

Температура воды в Черном море возле Одессы +22, в Азовском море возле Бердянска - до +28.

Значительное понижение температуры воздуха и ветер – беда для метеочувствительных людей. При ветре сосуды сразу дают сигнал: болит голова, может быть ощущение заложенности ушей. В ветреные дни нужно обязательно следить за уровнем артериального давления. Неблагоприятная погода может также провоцировать нарушения сна, раздражительность. К тому же 24 июля – полнолуние, которое тоже часто оказывает влияние на психоэмоциональное состояние человека.

На западе Украины 23-26 июля температура воздуха идеальная для лета: +23…+27. Будет сухо и преимущественно солнечно. В выходные ветер станет совсем слабым. В начале недели юго-восточный ветер усилится до 4 м/сек.

В высокогорье Карпат в пятницу и субботу холодные ночи до +11, днем тоже прохладно - до +16. В воскресенье и понедельник днем потеплеет до +20, ночью до +12.

На юге и востоке страны в пятницу от +24 до +28. В течение выходных температура воздуха будет повышаться, и к понедельнику достигнет +30…+32 градуса, - отличная пляжная погода для отдыхающих при теплом море и слабой облачности. В пятницу и субботу будет дуть умеренный северный ветер.

Самой прохладной областью в центральной части страны 23-26 июля станет Винницкая - до понедельника максимальная дневная температура +23. В начале следующей недели будет солнечно, до +26. В остальных областях центральной Украины днем +26…+29, преимущественно ясно, сухо. Ночи прохладные, +16…+18.

В северной Украине незначительная облачность, температура днем +24…+27, в субботу будет дуть умеренный ветер западных направлений.

Какой будет погода в Киеве

В Киеве 23-26 июля устойчивая теплая погода, +25…+26, облачность небольшая, ветер слабый до умеренного, осадки не ожидаются. Комфортный сон обеспечит температура воздуха ночью +17…+19.

24 июля атмосфера позаботилась о нас, создала прекрасные условия для празднования Международного дня заботы о себе (International Self-Care Day). Не забывайте о себе, берегите себя!