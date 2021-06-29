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Украина - Швеция: букмекеры назвали победителя матча

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 29 июня, важная игра для сборной Украины, которая встречается со Швецией в 1/8 финала Евро. В конце дня станет известно, смогут ли подопечные Андрея Шевченко пройти в 1/4.

Свои прогнозы на игру оставили букмекеры из betfair.com. Кому эксперты пророчат победу в этой игре, читайте в нашем материале ниже.

Эксперты огорчили украинских болельщиков, поскольку считают, что в этом противостоянии выиграет сборная Швеции.

На победу Швеции в основное время (90 минут) букмекеры поставили коэффициент 2,45.

Победа сборной Украины оценивается коэффициентом в 3,25.

Ничья - 3,1.

Дополнительное время и серия пенальти

Победа Швеции идет с коэффициентом 1,75.

Победа Украины 2,05.

Скриншот

Когда и где смотреть матч Украина - Швеция

Игра состоится 29 июня в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть матч можно на телеканалах "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2". Матч пройдет в шотландском городе Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

Мы также писали о том, с кем может сыграть сборная Украины на пути к финалу Евро 2020 если одержит победу в игре со шведами.

Напомним, появилось видео реакции украинских футболистов на проход в плей-офф Евро 2020. Подопечные Андрея Шевченко вместе с тренерами и персоналом смотрели игры Испании и Швеции в холле отеля в Бухаресте, где находился лагерь команды.

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