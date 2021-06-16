UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина - Северная Македония: букмекеры назвали победителя матча

Автор: Владимир Костырин

Сборная Украины встретится с командой Северной Македонии в столице Румынии Бухаресте 17 июня в рамках второго тура чемпионата Европы по футболу. Для подопечных Андрея Шевченко это будет хорошая возможность исправить ситуацию после драматической игры со сборной Нидерландов, и букмекеры оценили шансы сине-желтых добыть первую победу на Евро 2020 в этом матче.

Какой прогноз аналитиков на исход игры, и какие принимаются ставки накануне встречи футболистов - читайте ниже в нашем материале.

В букмекерских конторах фаворитом матча Украина - Северная Македония называют сине-желтых.

Так, в компании Parimatch победу команды Шевченко в этом поединке оценивает коэффициентом 1,80.

На то, что игра завершится с ничейным счетом, указывается коэффициент 3,55.

Виктория сборной Северной Македонии идет с коэффициентом 5,30.

А в двойном исходе коэффициенты поданы следующие:

Украинская сборная не проиграет: 1,19 / ничьи не будет: 1,35 / Северная Македония не проиграет: 2,12.

Букмекеры определили победителя матча Украина - Северная Македония на Евро 2020 17 июня (фото: скрин parimatch.com)

После матча со сборной Северной Македонии украинцам предстоит выйти против сборной Австрии 21 июня.

Матч Украина - Северная Македония будет транслировать телеканал "Украина". Поединок 17 июня начнется в 16.00 по киевскому времени.

Напомним, что перед этим сборная Украины проиграла Нидерландам со счетом 2:3 на Евро 2020, все голы можно посмотреть в материале РБК-Украина.

Также мы писали о том, что ранее суперкомпьютер попытался спрогнозировать результаты чемпиона Европы и победителя, а также определил судьбу Украины на Евро 2020.

Читайте РБК-Украина в Google News
букмекерыевро 2020Футбол