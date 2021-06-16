Украина - Северная Македония: букмекеры назвали победителя матча

Сборная Украины встретится с командой Северной Македонии в столице Румынии Бухаресте 17 июня в рамках второго тура чемпионата Европы по футболу. Для подопечных Андрея Шевченко это будет хорошая возможность исправить ситуацию после драматической игры со сборной Нидерландов, и букмекеры оценили шансы сине-желтых добыть первую победу на Евро 2020 в этом матче.
Какой прогноз аналитиков на исход игры, и какие принимаются ставки накануне встречи футболистов - читайте ниже в нашем материале.
В букмекерских конторах фаворитом матча Украина - Северная Македония называют сине-желтых.
Так, в компании Parimatch победу команды Шевченко в этом поединке оценивает коэффициентом 1,80.
На то, что игра завершится с ничейным счетом, указывается коэффициент 3,55.
Виктория сборной Северной Македонии идет с коэффициентом 5,30.
А в двойном исходе коэффициенты поданы следующие:
Украинская сборная не проиграет: 1,19 / ничьи не будет: 1,35 / Северная Македония не проиграет: 2,12.
Букмекеры определили победителя матча Украина - Северная Македония на Евро 2020 17 июня (фото: скрин parimatch.com)
После матча со сборной Северной Македонии украинцам предстоит выйти против сборной Австрии 21 июня.
Матч Украина - Северная Македония будет транслировать телеканал "Украина". Поединок 17 июня начнется в 16.00 по киевскому времени.
Напомним, что перед этим сборная Украины проиграла Нидерландам со счетом 2:3 на Евро 2020, все голы можно посмотреть в материале РБК-Украина.
Также мы писали о том, что ранее суперкомпьютер попытался спрогнозировать результаты чемпиона Европы и победителя, а также определил судьбу Украины на Евро 2020.