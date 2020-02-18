Украина сделала прорыв в выявлении коронавируса: все подробности

Коронавирус (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинские специалисты создали тесты для выявления коронавируса

Коронавирус пока в Украине не обнаружен, но наши специалисты делают все, чтобы обезопасить своих граждан. Так, уже появились тест-системы украинского производства для выявления смертельного китайского вируса. При этом они в пять раз дешевле, чем немецкие аналоги.

С помощью данных тестов, можно проверить 500 человек на наличие коронавируса в их крови. Об этом рассказал научный сотрудник Института геронтологии НАМН Александр Коляда, сообщает УНН.

По словам эксперта, данные тест-системы прошли все необходимые испытания, которые проходят все остальные тесты подобного рода. Системы находятся в лаборатории, которая может предоставить свои разработки всем заинтересованным.

Коляда отметил, что украинская лаборатория готова выполнять исследования коронавируса, а также продавать тест-системы, стоимость которых составляет 5 тысяч гривен на 50 человек, но это значительно дешевле, чем аналоги из Германии.

Эксперт также рассказал, что в случае необходимости лаборатория может изготовить больше тест-систем.

Напомним, что в Китае распространителей коронавируса начнут строго наказывать. За содействие распространению вируса людям может грозить тюремный срок.

Ранее сообщалось о том, что эпидемиологи озвучили страшный прогноз по коронавирусу.