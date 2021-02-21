Украина получит индийскую вакцину: что о ней известно и где ее используют еще

Также в посольстве отметили, что личные просьбы украинского президента Владимира Зеленского и постоянные контакты с Министерством здравоохранения позволили Украине стать одной из первых стран, которые получат вакцину из Индии в феврале.

"В будущем ожидается поставка большего количества вакцин, произведенных в Индии, по мере наращивания производства, чтобы обеспечить благополучие всех украинцев", - говорится в сообщении посольства.

Уточняется, что именно эта вакцина поможет Украине быстрее развернуть вакцинацию в стране.

Что известно о вакцине Covishield

Вакцина Covishield - это британско-шведская вакцина AstraZeneca на индийском рынке. Разработчиками этой вакцины стали Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Однако в отличие от европейской вакцины, индийский препарат еще не лицензирован в Европе. Летом 2020 AstraZeneca и Индийский институт вакцин подписали соглашение о производстве вакцины, чтобы "помочь странам с низким и средним уровнем дохода".

Вакцина Covishield вводится внутримышечно - две дозы по 0,5 мг с интервалом в 28 дней. Разработчики утверждают, что эта вакцина приводит не только к появлению нейтрализующих антител против коронавируса, но и к появлению Т-лимфоцитов, которые могут сыграть решающую роль в борьбе с COVID-19.

В рамках программы "Соседство прежде всего" первые дозы индийской вакцины уже получили Бутан, Мальдивы, Непал, Бангладеш и Мьянма. Также Индия планирует поставлять препарат до Сейшельских островов, Шри-Ланки, Маврикия и Афганистана после одобрения вакцины регуляторами этих стран.