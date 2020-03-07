Украина останется без рек: экологи шокировали прогнозом

В Украине назревает непростая экологическая ситуация из-за ухудшения состояния пресноводных ресурсов. Экологи из всемирного фонда природы WWF сообщают, что в некоторых областях страны пахотные земли составляют более 80% территории.

Как отмечают эксперты, Украина продолжает терять свои природные экосистемы - луга, степи, реки, леса, болота.

"Это уничтожает естественный водный "буфер" - способность ландшафта накапливать и хранить воду, влияет на качество воды и ее баланс в целом", - говорится в "Обзоре состояния окружающей среды и рисков для людей и бизнеса 2020".

Также ученые заявили, что в мае наблюдается засуха на полях.

"С научной точки зрения, необходимо не только немедленно прекратить создавать новые поля, но и вернуть часть пахотных земель в состояние лугов, лесов, степей и других природных систем. Эта задача включает также восстановление водно-болотных угодий и торфяников, особенно на Полесье", - обратили внимание экологи.

Эксперты предупреждают, что долгосрочный прогноз по уменьшению объемов пресной воды в Украине является угрожающим, поэтому необходимо уже сейчас всерьез задуматься над тем, как сократить площади пахотных земель с 50% до 30% территории Украины.

Кроме того, в обзоре констатируют, что нет никакого представления о запасах рыбы и состоянии других водных ресурсов.

"В системе национального управления видами это настоящая "черная дыра". Отдельные научные исследования указывают на то, что количество рыбы и моллюсков продолжает сокращаться, особенно в водохранилищах Днепровского каскада, а также в Черном и Азовском морях", - пишут экологи.

Согласно вероятному сценарию для Украины от ученых, уже к середине этого столетия будет полное прекращение коммерческого рыболовства.

Обзор состояния окружающей среды и рисков для людей и бизнеса 2020" (Фото: wwf.panda.org)

Как сообщалось ранее, в Государственном агентстве водных ресурсов заявили о резком обмелении в Украине рек и водохранилищ из-за аномальной осени и зимы 2019-2020 годов. Так, впервые за 120 лет страна оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение в использовании воды.