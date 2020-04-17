Украина в огне: пламя уничтожило леса, свалки и несколько сел

Пожары в Украине за последние сутки наделали немало беды в разных местах. Больше всего страдает Киев и Киевская область – там после пожара в Чернобыльской зоне произошла песчаная буря. А из-за нее появились и новые очаги возгорания. Столицу окутало жутким смогом и Киев взлетел на самые верхние ступеньки в списке самых загрязненных городов в мире.

Как сообщает специалист Энергоатома Наталия Дегтяренко на своей странице в Facebook, по состоянию на утро 17 апреля, горит Денисовецкое лесничество, а также горят села – Красное, Буда, Рудьки. Вечером 16 апреля выгорело Ричицкое лесничество, огонь подобрался к селу Ричиця. С ночи горят остатки Толстого леса, а на левом берегу реки Припять два основных очага – между Зимовищем и Кривой Горой, а также между Кривой Горой и Чапаевкой. Как отмечает Дегтяренко, данные подтверждают местные жители, а также обновленные данные NASA.

Под Киевом, в селе Гора, загорелась свалка и огонь охватил достаточно большую площадь. Об этом сообщила на своей странице в Facebook активистка и волонтер Наталья Лютикова.

"Дышать невозможно, запах и гарь "выедают" глаза, а дым раздувает на все село... Вызвали пожарных, оператор сообщила, что адрес знакомый, сегодня там уже тушили возгорание. Место и характер горения указывают на умышленный поджог. Жители ул.Тихая говорят, что такое происходит систематически", - написала Лютикова.

Очень сложная ситуация 17 апреля в Житомирской области, пишет ТСН. Там масштабно горят села и леса. В Овручанском районе пламя уже уничтожило десятки домов. Практически дотла выгорели села: Магдин, Личмани, Рудня, Дивошина, Семена. В селе Журба огонь уничтожил церковь. В регионе горят огромные лесные массивы.

Жуткие пожары в Житомирской области (Фото: ТСН)

Местные жители пытаются самостоятельно противостоять стихии и окапывают села канавами. Однако огонь пока не утихает, и спасатели вывозят жителей.

Как сообщили в ГСЧС, 16 апреля в регионе было обнаружено 48 участков возгорания. Ситуацию с пожарами существенно ухудшал сильный штормовой ветер, порывы которого превышали 20 метров в секунду.

Медики рекомендуют ограничить пребывание на улице, держать окна закрытыми, включить системы кондиционирования и очищения воздуха. В квартирах нужно проводить влажные уборки и поставить емкости с водой. Также рекомендуется повысить количество употребления жидкости до 2-3 литров в день. При отдышке, кашле или других ухудшениях состояния – обращаться к врачу.