UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина - Нидерланды: букмекеры определили победителя

Автор: Владимир Костырин

Сборная Украины на чемпионате Европы по футболу Евро 2020 встретится на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме с командой Нидерландов в стартовом поединке 13 июня. Букмекеры оценили шансы подопечных Андрея Шевченко в этом матче, и поделились прогнозом.

Кому аналитики пророчат победу, и какие принимают ставки - читайте ниже в нашем материале.

В букмекерских конторах называют фаворитами матча Украина - Нидерланды хозяев поля.

В частности, в компании Parimatch победу сборной Нидерландов в этом поединке оценивает коэффициентом 1,64.

О том, что матч закончится ничьей, указан коэффициент 3,80.

Выигрыш сборной Украины идет с коэффициентом 6,50.

Букмекеры определили победителя матча Украина - Нидерланды на Евро 2020 13 июня (фото: скрин parimatch.com)

Отметим, что главный тренер украинских футболстов Андрей Шевченко в целом рассчитывает на сильнейших исполнителей на своих позициях в команде.

Напомним также, что Украина посеяна в группу C вместе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

После встречи 13 июня со сборной Нидерландов в Амстердаме сине-желтые вернутся в Бухарест, и сыграют в столице Румынии матчи против Северной Македонии 17 июня и Австрии 21 июня.

Матч Нидерланды - Украина будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Поединок 13 июня начнется в 22.00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер попытался спрогнозировать результаты чемпиона Европы и победителя, а также определил судьбу Украины на Евро 2020.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины букмекерыевро 2020Футбол