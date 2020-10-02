Украина напала на Россию: под Ровно пенсионерки шокировали высказываниями

В городе Дубно Ровенской области разгорелся сепаратистский скандал. В автобусе ехали две пожилые женщины, которые шокировали своим разговором. Одна из них заявила, что Украина напала на Россию и вообще нужно было отдать РФ Луганск, та как там "наши братья". Вторая пенсионерка с ней охотно согласилась. Также по словам женщин украинцы "сами сделали Майдан и пошли войной на Россию".

Об этой истории рассказала журналист Алина Дубовская, которая стала свидетелем разговора и не смогла промолчать. Девушка подошла к женщинам и спросила, как им не стыдно так унижать украинскую армию. На что получила ответ: "А нам по*й армия, она наш хлеб жрет". Дубовская детально описала скандал на своей странице в Facebook.

"Не выдерживаю. Перехожу на крик. Мол, из-за таких, как они в Украине такое и делается, что и сама имею отношение к защите Украины. Кричу, что у них отсутствует совесть. Говорю, что пусть уже начинают русски говорить, Путина звать с войсками. "Надо будет, то и позовем!", - рассказала Алина.

В маршрутке пожилых женщин поддержали, а девушке посоветовали не умничать, мол, она еще юная и ничего не понимает. Также журналистку обозвали "малолетней дурой, которая ничего еще не смыслит". После этого она вышла из автобуса и сфотографировала женщин.

Под Ровно пенсионерки заявили, что Украина напала на Россию (фото: facebook.com/alina.dubovska)

В комментариях украинцы бурно отреагировали на инцидент и написали девушке, что она все правильно сделала. Также люди отметили, что эти пенсионерки скоро пойдут на выборы.

Немає цензурних слів, щоб зреагувати на цю подію. Слава Україні!

І оці потвори мають голос на виборах. Як же я ненавиджу ціх совколюбителей.

У Вас, Аліночко, ще стальні нерви. У мене їх зовсім не залишилось. То я до чого веде, що не доведи Господь я би це почула, то нас би розбороняли всі пасажири маршрутки. Я би одній із них точно морду лиця подряпала до крові.

Скоро вони підуть голосувати.

Дякую, Аліно, що не промовчала! Але не сумуй- радіти треба, що лайно ніколи не стане льодяником!

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