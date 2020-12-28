Украина будет закупать лекарство от COVID-19, которое критикует ВОЗ: Степанов назвал причину

Министерство здравоохранения Украины не будет отказываться от того, чтобы использовать "Иммуноглобулин" и "Тоцилизумаб" при лечении коронавирусной инфекции. Ранее за решение купить эти препараты нашу страну раскритиковала ВОЗ, поскольку их эффективность не доказана.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 28 декабря.

"Речь идет о выделении средств на централизованную закупку лекарственных средств "Иммуноглобулин" и "Тоцилизумаб". Эти два лекарственных средства внесены в национальный протокол лечения COVID-19. Этот протокол составляется ведущими специалистами нашей страны, которые каждый день лечат украинцев, больных коронавирусом, спасают их жизни", - заявил министр.

Степанов отметил, что украинские врачи с помощью данных препаратов спасают жизни людям, поэтому они будут закупаться и поставляться в больницы.

Он также подчеркнул, что в Украине проводили исследования "Иммуноглобулина" и они показали неплохой результат.

Степанов сделал заявление про "Иммуноглобулин" (видео: YouTube)

Напомним, доктор медицинских наук Вера Евстафьевна Казмирчук рассказала, когда "Иммуноглобулин" лучше использовать для лечения коронавируса.

По ее словам, препарат уже больше 50 лет используется при разных вирусных заболеваниях, и он безопасен и эффективен.

Ранее ученые сделали новое заявление касательного того, что часть жителей планеты имеет иммунитет к COVID-19.