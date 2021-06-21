Украина - Австрия: букмекеры определили победителя матча

Сборная Украины во главе с Андреем Шевченко сегодня, 21 июня, сыграет свой завершающий матч группового этапа на Евро 2020. Эта игра определит, какая команда займет второе место.
Букмекеры оценили шансы сине-желтых добыть первую победу на Евро 2020 в этом матче. Какой прогноз аналитиков на исход игры, и какие принимаются ставки - читайте ниже в нашем материале.
В букмекерских конторах фаворитом матча Украина - Австрия называют подопечных Шевченко.
В компании Parimatch победу Украины в этом поединке оценивают коэффициентом 3,53.
Победа сборной Австрия идет с коэффициентом 3,93.
А вот шансы на ничью расценивают коэффициентом 2,05.
В двойном исходе коэффициенты поданы следующие: Украина не проиграет 1,30, ничьи не будет 1,86, Австрия не проиграет 1,35.
Скриншот с parimatch.com
Матч Украина - Австрия пройдет в Бухаресте (Румыния) на Национальном стадионе в понедельник, 21 июня. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
Напомним, футбольный коментатор Вадим Скичко рассказал, какие шансы есть у Украины в сегодняшнем матче со сборной Австрии.
Мы также писали о том, что эксперты составили список главных претендентов на победу в Евро 2020. К сожалению, Украины в данном списке нет.