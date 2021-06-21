UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина - Австрия: букмекеры определили победителя матча

Автор: Роман Мирончук

Сборная Украины во главе с Андреем Шевченко сегодня, 21 июня, сыграет свой завершающий матч группового этапа на Евро 2020. Эта игра определит, какая команда займет второе место.

Букмекеры оценили шансы сине-желтых добыть первую победу на Евро 2020 в этом матче. Какой прогноз аналитиков на исход игры, и какие принимаются ставки - читайте ниже в нашем материале.

В букмекерских конторах фаворитом матча Украина - Австрия называют подопечных Шевченко.

В компании Parimatch победу Украины в этом поединке оценивают коэффициентом 3,53.

Победа сборной Австрия идет с коэффициентом 3,93.

А вот шансы на ничью расценивают коэффициентом 2,05.

В двойном исходе коэффициенты поданы следующие: Украина не проиграет 1,30, ничьи не будет 1,86, Австрия не проиграет 1,35.

Скриншот с parimatch.com

Когда смотреть игру

Матч Украина - Австрия пройдет в Бухаресте (Румыния) на Национальном стадионе в понедельник, 21 июня. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, футбольный коментатор Вадим Скичко рассказал, какие шансы есть у Украины в сегодняшнем матче со сборной Австрии.

Мы также писали о том, что эксперты составили список главных претендентов на победу в Евро 2020. К сожалению, Украины в данном списке нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
евро 2020Футбол