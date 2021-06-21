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Украина - Австрия: букмекеры определили победителя матча

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Понедельник 21 июня 2021 07:50
Украина - Австрия: букмекеры определили победителя матча Фото: Сборная Украины по футболу (instagram.com/uafukraine)
Автор: Роман Мирончук

Сборная Украины во главе с Андреем Шевченко сегодня, 21 июня, сыграет свой завершающий матч группового этапа на Евро 2020. Эта игра определит, какая команда займет второе место.

Букмекеры оценили шансы сине-желтых добыть первую победу на Евро 2020 в этом матче. Какой прогноз аналитиков на исход игры, и какие принимаются ставки - читайте ниже в нашем материале.

В букмекерских конторах фаворитом матча Украина - Австрия называют подопечных Шевченко.

В компании Parimatch победу Украины в этом поединке оценивают коэффициентом 3,53.

Победа сборной Австрия идет с коэффициентом 3,93.

А вот шансы на ничью расценивают коэффициентом 2,05.

В двойном исходе коэффициенты поданы следующие: Украина не проиграет 1,30, ничьи не будет 1,86, Австрия не проиграет 1,35.

Украина - Австрия: букмекеры определили победителя матча

Скриншот с parimatch.com

Когда смотреть игру

Матч Украина - Австрия пройдет в Бухаресте (Румыния) на Национальном стадионе в понедельник, 21 июня. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, футбольный коментатор Вадим Скичко рассказал, какие шансы есть у Украины в сегодняшнем матче со сборной Австрии.

Мы также писали о том, что эксперты составили список главных претендентов на победу в Евро 2020. К сожалению, Украины в данном списке нет.

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