Укорочений тренч і шкіра: стилістка назвала найгарячіші тренди верхнього одягу на весну 2025 року

Навесні в гардеробі кожної модниці має бути кілька варіантів верхнього одягу, щоб можна було носити залежно від погодних умов, настрою та заходів, на які ви збираєтесь іти. У тренді тренчі, різні фасони курток та інші варіанти.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram стилістки під ніком jullztyle розповідає, на який верхній одяг звернути увагу навесні 2025 року.

Укорочений тренч

Укорочений тренч - це стильний і універсальний варіант класичного тренча, який став дуже популярним в останні сезони. Такий верхній одяг має вкорочену довжину (зазвичай до середини стегна або трохи вище), що робить його легшим і зручнішим для весняного або осіннього сезону.

"Обираємо щільний матеріал, вдалий відтінок і мінімальну кількість деталей та клапанів. Носимо практично з усім", - підкреслила стилістка.



Укорочений тренч (скриншот)

Світлий і кольоровий шкіряний одяг

Навесні 2025 року шкіряний верхній одяг стане одним з головних трендів, особливо у світлих і кольорових варіантах. Шкіра завжди має елегантний вигляд, а в поєднанні з яскравими кольорами або пастельними відтінками, цей одяг набуває нового, легшого і свіжішого вигляду.

"Світлі та кольорові шкіряні куртки, бомбери, жакети додають свіжості весняним образам і додають необхідних акцентів за рахунок текстури", - підкреслила стилістка.



Шкіряний верхній одяг у тренді (скриншот)

Високий комір-стійка

Стилістка також зазначила, що в тренді верхній одяг із високим коміром-стійкою. Це можуть бути бомбери, куртки та тренчі.

Такий комір одразу додає певної строгості та лінійності образу.



Одяг з високим коміром-стійкою (скриншот)

Куртка з контрастним коміром

Куртка в стилі кантрі з контрастним комірцем - це стильний і функціональний елемент одягу, що поєднує традиційний сільський стиль із сучасними модними акцентами. Такі куртки вже були на піку популярності восени 2024 року, і у 2025-му вони знову в тренді.

Цей фасон куртки ще називають "куртка діда", робоча куртка або в стилі кантрі.



Куртка в стилі кантрі (скриншот)

Легкі прозорі куртки

Легкі та прозорі куртки - один із трендів весни 2025 року, який приносить в образи новизну і легкість. Вони ідеально підходять для мінливої весняної погоди, коли ще не дуже тепло, але вже хочеться мати стильний і практичний верхній одяг. Прозорі матеріали надають образам елегантності та оригінальності, водночас не обтяжуючи його.

"Прозорі нейлонові або сатинові куртки підходять для теплої погоди. Вони вносять якусь глибину силуету і водночас візуально додають повітря і легкості загальному образу", - підкреслила стилістка.



Прозорий верхній одяг на весну (скриншот)

Поради

Колір

Оскільки весна - це сезон, коли природа відновлюється, модними стануть пастельні відтінки (лаванда, м'ятний, пудровий) і ніжні нейтральні кольори (бежевий, сірий, білий).

Матеріали

Вибір тканин буде легким і зручним - бавовна, вовна, денім, а також тканини, що дихають і добре пропускають повітря.

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