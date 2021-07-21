Может уклониться от вакцин: появилось предупреждение о новом опасном штамме COVID

В мире может появиться новый еще более опасный штамм коронавируса, который станет даже заразнее "Дельты", что сейчас стала причиной новой волны пандемии.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время сессии Международного олимпийского комитета.

По словам руководителя ВОЗ, чем дальше распространение коронавируса, тем больше его вариантов появляется, и тем больше шансов появления более опасного штамма.

Гебрейесус не исключает, что может появиться штамм, который будет "серьезнее" "Дельты".

При этом новый вариант COVID может даже обойти существующие вакцины, что вернет нас к самому началу борьбы с пандемией.

"Чем шире распространение, тем больше вариантов коронавирус появится с потенциалом стать даже более опасным, чем "Дельта"-штамм, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше вероятность, что один из них сможет уклониться от вакцин и вернуть нас в самое начало ", - говорит глава ВОЗ.

Напомним, что сейчас в мире началось распространение нового штамма, которому присвоили имя "Лямбда".

Что известно про штаммы коронавируса

Так, первыми четырьмя буквами греческого алфавита названы штаммы из "группы беспокойства", это варианты, обнаруженные в Великобритании (Альфа), Южной Африке (Бета), Бразилии (Гамма) и Индии (Дельта).

Как правило, эти мутации разнятся между собой вирулентностью (заразностью).

Еще один штамм, вызывающий опасения - "Лямбда" - был выявлен в Чили, Перу, Аргентине и Эквадоре еще в конце 2020 года. Ученые полагают, что он отличается от других мутациями в спайковом белке, влияющем на степень заразности.