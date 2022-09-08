Как ухудшалось здоровье Елизаветы II после потери "ее опоры" - смерти любимого мужа

Известная своим крепким телосложением и беззаботным подходом к нечастым заболеваниям, Елизавета II сейчас находится под наблюдением медиков.

Потеря супруга, герцога Эдинбургского, который скончался 9 апреля 2021 года, заметно отразилась на здоровье королевы. При этом стоит обратить внимание, что 96-летняя Елизавета II является самым долгоживущим и дольше всех правящим монархом в истории Британии.

Королева Великобритании Елизавета II села на престол в 1953 году (фото: Getty Images)

У королевы проявились проблемы с мобильностью, и она была очень скованна в движениях с прошлого октября. Из-за таких проблем ей пришлось отказаться от участия в ключевых мероприятиях, в том числе от многих празднований Платинового юбилея - на нем Елизавета II присутствовала виртуально или отправляла вместо себя высокопоставленных членов монаршей семьи.

Она также провела одну ночь в больнице короля Эдуарда VII из-за загадочной болезни прошлой осенью в октябре.

Из-за участившихся эпизодических проблем с передвижением Елизавета II уже почти год использует трость. Так, в октябре 2021-го, через 6 месяцев после смерти мужа, она использовала палочку на службе в Вестминстерском аббатстве, Это сало первым разом, когда королева была с тростью на крупном публичном мероприятии.

Тогда же в октябре 2021-го по рекомендации врачей монарх была вынуждена отменить визит в Северную Ирландию. Медики опасались негативных последствий для ее здоровья из-за напряженного рабочего графика.

Королева Елизавета II (фото: Getty Images)

В прошлом ноябре беспокойство о здоровье королевы усилилось, когда она отказалась от участия в саммите COP26 в Глазго по изменению климата 1 ноября и Фестивале памяти 12 ноября. Букингемский дворец заявил тогда, что монарху посоветовали продолжать отдыхать и не совершать никаких официальных визитов.

Кроме того, Елизавета II собиралась посетить воскресную службу памяти в Кенотафе 13 ноября, но пропустила ее из-за растяжения спины.

20 февраля 2022 года были опасения за ее здоровье из-за положительно результата теста на коронавирус. Королева, которая тогда была трехкратно вакцинирована, страдала от легких симптомов простуды, но сказала, что вирус оставил ее "очень усталой и истощенной".

Елизавета II продолжала выполнять легкие обязанности во время самоизоляции в Виндзоре, но отменила некоторые виртуальные аудиенции.

Елизавета II по совету врачей отказалась от ряда публичных мероприятий и поездок (фото: Getty Images)

В марте этого года Елизавета II отказалась от службы в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве, а также не присутствовала на службе в Великий четверг 14 апреля.

При этом королева решила почтить память умершего герцога Эдинбургского на поминальной службе 29 марта, медленно и осторожно передвигаясь с помощью трости и держась за локоть герцога Йоркского для поддержки.

Смерть мужа принца Филиппа значительно подкосила здоровье Елизаветы II (фото: Getty Images)

20 мая она впервые за почти 60 лет пропустила государственное открытие парламента, и Букингемский дворец объяснил ее отсутствие "эпизодическими проблемами с передвижением".

Принц Уэльский и герцог Кембриджский открыли парламент от ее имени в качестве государственных советников, а принц Чарльз впервые в истории зачитал речь королевы.

3 июня, при торжествах, посвященных ее Платиновому юбилею, королева отказалась от празднования в соборе Святого Павла. Это произошло из-за "дискомфорта" во время празднования накануне.

8 августа традиционная встреча Елизаветы II в замке Балморал в Шотландии с почетным караулом прошла в частном порядке. По словам источника издания, мероприятие было адаптировано для комфорта монарха.