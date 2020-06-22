Ухо пловца: Комаровский рассказал, что это такое и как лечить

Доктор Комаровский поделился советами, которые будут интересны всем, а особенно - любителям поплавать в летний период. Речь сейчас пойдет о воспалительных процессах наружного уха, связаных с купанием. Есть такой медицинский термин - наружный отит или же "ухо пловца".

"Друзья, именно сейчас, когда массово купаются и взрослые, и дети, становится очень актуальной проблема воспаления наружного уха. Уточняю, наружное ухо - это именно то, что начинается от барабанной перепонки. Летом, когда в наружном слуховом проходе накапливается вода, возникает сочетание нескольких факторов, а именно: сырость, механическая травма, высокая температура. В совокупности эти факторы приводят почти всегда к грибковым либо же бактериальным заболеваниям уха", - рассказал доктор на своем YouTube-канале

Но также доктор Комаровский отмечает то, что заниматься самолечением в данном случае нельзя. Незамедлительно стоит сходить к врачу, который должен будет подтвердить или опровергнуть диагноз. После этого вам выпишут рецепт на необходимые лекарства. Для лечения наружного отита, как правило, используются специальные капли, содержащие в себе противогрибковые либо противобактериальные и противовоспалительные средства.

"А теперь давайте сосредоточимся на профилактике. Прежде всего, в случае профилактики "уха пловца", очень прошу обратить внимание на гигиену уха. Сера удаляется только с видимой части наружного слухового прохода. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что сера - это защита от бактерий, потому что она создает определенную среду, которая очищает ухо от всяческих загрязнений", - добавил Евгений Комаровский.

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