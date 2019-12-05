Угрожают родителям: в киевском детсаду разгорелся скандал

В киевском детсаду на Оболони разгорелся скандал. Одна из мам сделала замечание воспитателю, которая постоянно опаздывает и из-за этого мать ребенка вынуждена приезжать позже на работу. Мать написала жалобу заведующей и после этого со стороны воспитательницы посыпались угрозы уволиться, а также настойчивые просьбы сдавать деньги на ремонт и покупку новых вещей в дошкольном заведении.

После этого педагог решила мстить женщине и пыталась настраивать других родителей против нее.

"После ее манипуляций в родительском чате на меня полились угрозы, оскорбления, и требования уйти в другую группу или сад. И что самое неприятное, воспитательница начала говорить о моем ребенке гадости! В общем теперь родители намерены писать жалобы на меня и выживать из группы", – рассказала мама ребенка.

Также мать ребенка заставили сдавать деньги на шкаф, которой должны были приобрести за средства районного управления образования.

"Дорогая, моя. Родители всегда сдают на все, и ты будешь сдавать", – процитировала воспитательницу мама.

Скриншот угроз из поста (facebook.com/groups)