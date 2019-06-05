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Угрожающая погода: синоптик предостерегла украинцев (фото)

STYLERЖизнь    05.06.2019 - 13:32
Угрожающая погода: синоптик предостерегла украинцев (фото)
Погода в Украине 6 июня (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в некоторых областях будет опасной

Погода в Украине в четверг, 6 июня, снова принесет неприятности в виде ливней, гроз и даже града жителям многих областей. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Так, по словам синоптика, наименьшая вероятность дождей завтра на Левобережье - в тех областях, которые ближе к Востоку (юго-восток и некоторые центральные области).

На остальных же территориях высока вероятность кратковременных дождей, а местами сильных ливней с грозами и даже градом.

Угрожающая погода: синоптик предостерегла украинцев (фото)

Погода в Украине 6 июня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Температура воздуха по Украине составит от +25 до +30 градусов, на Западе от +23 до +27. Жарко завтра на Востоке и Юге, где столбики термометров покажут до +32 тепла.

В Киеве 6 июня возможны кратковременные дожди, которые будут чередоваться с солнцем. Температура +27... +28 градусов.

Также синоптик предостерегла жителей города проверить кондиционеры и запастись вентиляторами, ведь температура в Киеве в ближайшее время достигнет отметок +30... +33 градуса.

Угрожающая погода: синоптик предостерегла украинцев (фото)

Погода в Украине 6 июня (фото: facebook.com/tala.didenko)

К слову, в сети показали небывалое наводнение в Тернопольской области. Бурлящие потоки воды сносили все на своем пути.

Напомним, во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Погиб один из сотрудников обслуживающего персонала мероприятия.

Ранее сообщалось, что огромный град повредил крыши домов и уничтожил часть посевов в Николаевской области.

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