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Угрожали и психологически давили: жительницу Львова пытались завербовать российские спецслужбы

Понедельник 10 августа 2020 20:33
Угрожали и психологически давили: жительницу Львова пытались завербовать российские спецслужбы
Львовянку пытались завербовать российские спецслужбы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Женщина поехала к родным в Донецк, где ее задержали боевики и начали угрожать

Жительницу Львова, которая поехала проведать своих родных в Донецк, попытались завербовать российские спецслужбы. Они угрожали 35-летней женщине и требовали собирать данные.

Как сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу СБУ Львовской области, женщина поехала в Донецк, чтобы проведать родственников, но там ее незаконно задержали боевики.

"Установлено, что львовянка во время посещения своих родных во временно оккупированном Донецке была незаконно задержана боевиками под предлогом проверки документов. После этого ее доставили в так называемое "МГБ ДНР" (Министерство безопасности), где от нее требовали согласия о конфиденциальной работе во вред государственной безопасности Украины. Для этого боевики применяли психологическое давление и угрозы", - сообщили в СБУ Львовской области.

Однако после возвращения на подконтрольную украинским властям территорию женщина добровольно сообщила о том, что ее незаконно задержали и пробовали завербовать. Она рассказала, что боевики хотели получать от нее информацию про связи членов семей переселенцев, а также военнослужащих Западной Украины.

35-летняя женщина – уроженка Донецка, которая уехала во Львов с началом военных действий. Во Львове она руководила небольшим предприятием, на котором работает много переселенцев, информацию о которых она и должна была передавать спецслужбам.

Ради безопасности женщины в СБУ не стали рассказывать, когда произошла попытка вербовки и сколько времени она находилась на оккупированной территории.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Луганска показал видео обстрела города в 2014 году.

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