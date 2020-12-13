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Угрожали пристрелить: под Киевом произошла массовая драка из-за маски

Автор: Роман Мирончук

В субботу, 12 декабря, в Белой Церкви в автобусе №21 конфликт из-за маски перешел в серьезную драку, в которой принимало участие несколько человек. На место инцидента пришлось вызывать полицию.

Когда двое парней зашли в общественный транспорт, то начали вести себя неадекватно, а на просьбу надеть маску они отшучивались. Одному пассажиру в красной куртке это не понравилось, и он сделал замечание. Об этом сообщает Telegram-канал "Белая Церковь - Без табу".

После этого между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой парни без масок угрожали побить и пристрелить мужчину. Пассажиры начали выгонять молодых людей на улицу.

Парни, когда вышли, то решили разбить двери в автобусе. После этого уже на улице началась массовая драка, которую сняли на видео. На место происшествия приехало несколько полицейских машин.

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Напомним, в автобусе Ковель-Луцк две пассажирки подрались из-за замечания о защитной маске. Женщина отказалась надевать маску и заявила, что уже переболела коронавирусной инфекцией. Другая пассажирка начала с ней спорить, а потом между ними завязалась драка.

Ранее неадекваты устроили драку и погоню за маршруткой по Киеву. Несколько молодых людей пытались войти в общественный транспорт без масок. Им сделали замечание, но они отреагировали агрессивно.

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