Угрожал стереть в порошок: в Киеве бывший муж украл у женщины детей

В Киеве у молодой женщины бывший муж украл двух детей (коллаж: РБК-Украина)

У женщины бывший муж вместе с мамой украл двоих детей

Дети молодой женщины стали заложниками мести и ненависти ее бывшего мужа. Месяц назад, 26 июня, в Киеве бывший муж Холоденко Дмитрий, его мама Холоденко Елена Витальевна, и группа неизвестных лиц украли у женщины двух ее детей.

Они силой запихнули ее малолетних детей в машину, и вывезли в неизвестном направлении. При этом целый месяц Мария Мироновна не имеет ни малейшего представления о местонахождении и состоянии здоровья своих детей. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

"Я не имею возможности ни услышать их по телефону ни увидеть. В отношении этих преступников открыто уже 2 уголовных дела. Их разыскивают правоохранительные органы, органы опеки и служба по делам несовершеннолетних", - заявила Мария.

В Киеве у молодой женщины бывший муж украл двух детей (коллаж: facebook.com/maria.lozinskaya.9)

До 26 июня дети проживали с ней. Ни бывший муж ни его мать с февраля месяца никакого участия в жизни детей не принимали. Свекровь на протяжении всей жизни детей внуками не интересовалась и приезжала раз в полгода.

"Все телефоны отключены. Ни ее пожилая одинокая мама, ни родственники, ни ее сотрудники с университета не знают где она скрывается последний месяц. У Дмитрия так же отключены телефоны. Детям наносится очень глубокая эмоциональная травма так как их нагло вырвали от матери, из их родного дома, оторвали от привычного образа жизни, лишили возможности посещать кружки, секции, а также регулярного посещения их педиатра", - добавила женщина.

В Киеве у молодой женщины бывший муж украл двух детей (фото: facebook.com/maria.lozinskaya.9)

Она также отметила, что детей настраивают против нее. Кроме того, на бывшего мужа она неоднократно писала заявления в полицию о домашнем насилии касаемо ее и детей, о запугиваниях и угрозах.

"На протяжении последних трех с половиной лет Дмитрий систематически угрожал забрать у меня детей, лишить меня всего совместно нажитого имущества и "стереть в порошок". Бывший муж всячески угрожает и запугивает "большими связями" и "серьезными людьми". Говорит, что он "всех купит" и мне никто не поможет. Угрожает физической расправой", - заявила Мария.

Женщина просит всех обратить внимания на эту ситуацию и если вы вдруг где-нибудь увидите ее детей - сообщите ей.

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