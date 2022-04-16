Как уговорить пожилых родственников и родителей выехать в безопасное место: эти методы сработают

Уговорить родственников покинуть свои дома и перебраться в более безопасные места для украинцев превратились в настоящий квест. Пожилые люди очень неохотно покидают свои дома и вывезти их из родного города порой просто невозможно.

Однако есть методы, которые помогут уговорить пожилых родственников эвакуироваться в безопасное место. Свои советы дала психолог Юлия Павлова в " Справочнике безбарьерности ".

Определите самый главный "стоп"

Найдите то, что больше всего пугает человека и рационально подходите к решению проблемы с помощью альтернативных вариантов.

Если это дом, то обсудите, что за ним могут присмотреть соседи, другие родственники, которые решили не уезжать. Или что вы уже нашли временное жилье с хорошими условиями и есть куда переехать (если вы это действительно сделали). Отметьте, что потом можно будет вернуться домой и отремонтировать дом, если что-то произойдет.

Если это страх стать обузой – нарисуйте четкий план, как будут оказывать помощь, какие службы дадут поддержку. Узнайте о защите пожилых людей в регионе или стране, куда вы собрались ехать. Ваши близкие должны видеть, что вы учли все, что их беспокоит и пугает.

Изучите возражения

Выслушайте все доводы пожилого человека за то, чтобы не уезжать и которыми он мотивируется. Большинство людей в разговоре указывает на самое ценное для них, и это поможет вам изменить их мнение об эвакуации.

Если ценности – дети и внуки, то настаивайте на том, что отъезд поможет быть вместе, помогать и не разлучаться. Потом даете время на обдумывание и подходите снова, с фотографией внуков. Можете тепло и мягко вспомнить какие-то приятные моменты и попросить не лишать детей таких радостей.

Если человек сомневается, дайте еще времени. Спросите, хотел ли бы он, чтобы родные были рядом, знать, что о них все в порядке. Важно помнить, что это не манипуляция и у вас нет скрытых мотивов и бонусов. Это способ напомнить человеку о важных вещах, чтобы преодолеть страхи.

Подготовьте план

Имейте готовый план. Опишите каждый шаг, расскажите о плане "Б". Тяжело решиться ехать "в никуда", если сил строить новую жизнь просто нет. Человек пожилого возраста должен чувствовать безопасность. Понимать, чем будет полезен и быть уверенным в том, что мешать не будет.

Найдите дела, которыми он будет занят. И они должны основываться на том, что важно для человека и что он привык делать дома: заниматься домашним хозяйством, сидеть с малышами, беречь традиции. Вспомните, что именно делают ваши пожилые близкие и адаптируйте это к новому месту.

Важно, чтобы ваши близкие не слышали в вашем предложении обязанность (меня берут как няньку). Ваши слова должны звучать как просьба о помощи и возможность быть рядом.

"Мне очень важно, чтобы ты был (была) рядом. С твоей помощью я смогу спокойно работать и знать, что дома все будет хорошо. А также видеть тебя каждый вечер, вместе пить чай, а не хватать телефон каждую минуту, не есть и не спать. Нам лучше будет вместе, ты согласен (на)?"

Оставьте выбор

Всегда оставляйте человеку выбор. Ваш тон не должен быть с обвинениями или вызовом: "Хочешь, чтобы я постоянно переживал за тебя". Планируйте диалог, в котором ваша позиция будет убедительна, но не будет давить на близких.

Соберите вещи

Когда человек будет готов к отъезду, проверьте вместе наличие необходимых лекарств, одежды и других важных вещей. Объясните это заботой, не нервничайте, спокойно переспросите, что и где лежит.

В личных вещах лучше оставить контакты, по которым можно с вами связаться. Человек может потеряться, получить ранение или просто испугаться во время поездки. Можно указать на бумаге хронические заболевания или необходимые лекарства. Это поможет оказать правильную помощь тем, кто окажется рядом.

Проявите заботу

Во время поездки спрашивайте у пожилого человека о его потребностях: еда, вода, посещение туалета. Часто люди старшего возраста стесняются и молчат, чтобы не быть "обузой". По возможности, предлагайте каждые 3-4 часа небольшие остановки. Кровообращение с возрастом становится хуже, поэтому его нужно восстанавливать в конечностях.

Если нет возможности сделать остановку – потрясите вместе пальцами рук, подвигайте ногами, шеей. Это поможет. Из-за замедленного кровообращения у пожилых людей может быть ощущение холода в конечностях. Постарайтесь позаботиться о теплых вещах – носки, колготки, перчатки, плед.

Общайтесь

Во время поездки старайтесь больше общаться. Не про войну и по возможности - не про маршрут. Расспросите о счастливых моментах детства или юности. Вспомните пережитые события, которые вам принесли радость. В автомобиле можете вместе спеть.

Такие методы помогают успокоить человека, дают поддержку, заземляют и снижают уровень стресса.