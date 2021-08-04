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Я бы уехал: Комаровский возмутился "языковым вопросом" в Украине

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский отреагировал на тот факт, что в Украине существует языковой омбудсмен, который считает "проценты сказанных слов".

Свое негодование известный украинский педиатр высказал на канале "Украина 24" в программе "Первые".

"Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим", - сказал Комаровский.

Медик считает, что это унизительно, что за налоги украинцев работает омбудсмен, который считает сказанные слова.

"Мы же понимаем, что это не то чтобы бандитизм в ХХI веке, это низко, это унижает страну в веке толерантности – наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных… Мы молчим, мы все молчим. И вот это нас и убивает", - отметил педиатр.

Языковой закон в Украине

16 июля 2021 года вступили в силу очередные нормы так называемого "языкового закона". Они, в том числе, затронут контент на телевидении.

Украинский язык обязателен:

  • для концертов и развлекательных шоу
  • выставок и экскурсий
  • театров и музеев
  • на украинском должны демонстрироваться все фильмы и сериалы на телевидении
  • книжные магазины будут обязаны иметь большинство книг на украинском

Как мы ранее сообщали, Комаровский заявил, что его могут "грохнуть" в любой момент.

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Комаровский