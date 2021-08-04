Я бы уехал: Комаровский возмутился "языковым вопросом" в Украине

"Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим", - сказал Комаровский.

Медик считает, что это унизительно, что за налоги украинцев работает омбудсмен, который считает сказанные слова.

"Мы же понимаем, что это не то чтобы бандитизм в ХХI веке, это низко, это унижает страну в веке толерантности – наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных… Мы молчим, мы все молчим. И вот это нас и убивает", - отметил педиатр.

Языковой закон в Украине

16 июля 2021 года вступили в силу очередные нормы так называемого "языкового закона". Они, в том числе, затронут контент на телевидении.

Украинский язык обязателен: