Удобно и круто: Комаровский рассказал, как без термометра определить температуру тела (видео)

Евгений Комаровский рассказал о быстром и удобном способе измерить температуру тела. Известный педиатр отметил, что для этого можно спокойно обойтись без градусника или не прибегать к "традиционному" и приблизительному определению, приложив руку ко лбу. На своем You-Tube канале доктор высшей категории даже продемонстрировал "прибор" в действии.

Доктор Комаровский показал, как с помощью термополосок можно за 30 секунд узнать, повышенная температура у человека или нет.

Педиатр рассказал, что ему прислали китайские друзья за 1,5 доллара целую кучу подарков, о которых он и решил поговорить.

"У меня в руках индикатор для измерения температуры. Совершенно простейшая вещь, я просто хочу обратить внимание, что в 21-м веке такая штука стоит ну реальнейшие копейки", - сказал Комаровский.

Доктор Комаровский рассказал о термополосках для измерения температуры тела (Фото: скриншот)

При этом доктор добавил, что на самом деле часто родителям совершенно не обязательно знать, что температура у ребенка, допустим, 37,2 или 37,3: "Нам важно понимать, есть ли повышенная температура, или нет, помогли жаропонижающие, или не помогли".

"В этой ситуации применение подобных индикаторов - это реально удобно и круто", - сказал Комаровский.

Также он обратил внимание, что их за доллар пришлют кучу, и термополоски можно разбросать кругом: в бардачке автомобиля, в коляске, у бабушки, в бумажнике, ведь они не занимают места.

"У нас прикладывают руку ко лбу ребенка, потом закатывают глаза и говорят - кажется ты горячий! Так вот у нас есть более современные и цивилизованные методы, которые стоят копейки", - говорит доктор Комаровский.

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как быстро определить температуру тела (Фото: скриншот)

Также он рассказал о методе применения: термополоску достаточно только приложить ко лбу (желательно перед этим с него вытереть пот), и подождать секунд 20-30: "Это гораздо проще, чем засовывать в ребенка что-нибуть и держать 5 минут".

"Не продаю, не рекламирую, просто знакомлю с классными штуками", - добавил Комаровский.

Доктор Комаровский рассказал о термополосках для измерения температуры тела (Видео: YouTube / Доктор Комаровский)