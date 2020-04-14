Ударят морозы и выпадет снег: синоптики рассказали, где погода будет самая сложная

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильная и с резкими перепадами температуры. Во многих областях пройдут дожди, местами ожидается мокрый снег и сильное похолодание.

В среду, 14 апреля, дожди охватят часть западных и восточных регионов, а температура воздуха местами снизиться до -3 градусов.

На востоке Украины пройдут сильные дожди, местами с мокрым снегом, ветер до 12 м/с. Ночная температура воздуха составит +3 +6 градусов, днем прогреется до +7 +10 градусов, в Днепре до +12 градусов.

В южных областях переменная облачность, сильный ветер и небольшой дождь с мокрым снегом пройдет в ночные часы. Ночью в регионе от +3 до +5 градусов, днем потеплеет до +12 +14 градусов. В Крыму возможен небольшой дождь, ночью +4 +6 градусов, днем +11 +13 градусов.

На севере страны облачно, но осадки не прогнозируются. Ночью температура воздуха опустится до -1 -3 градусов, днем прогреется до +7 +9 градусов. Ожидается сильный порывистый ветер.

В западных областях дожди пройдут ночью в Луцкой, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях, в остальных – сухо. Температура воздуха в регионе будет колебаться от -1 до -3 градусов, днем потеплеет до +8 +10 градусов, на Закарпатье до +12 +14 градусов.

В центральной части страны мокрый снег возможен только ночью, температура местами опустится до -3 градусов, днем ожидается от +8 до +11, сухо.

В Киеве 14 апреля, по прогнозу синоптиков, будет прохладно, но без осадков. Ночью от 0 до -2 градусов, днем столбики термометров покажут от +7 до +9 градусов.

Карта погоды в Украине на 14 апреля

"Завтра в Киеве осадки маловероятны, фронт будет уже далеко. В ближайшую ночь есть вероятность заморозков 1-3 градуса, днем потеплеет до +8 +10 градусов. Сейчас атмосферный фронт пересекает Украины и контрасты в зоне фронта значительные: перед фронтом +15 +19 градусов, за фронтом +3 +6 градусов. 16-17 апреля в Украине потеплеет, но будет сильный северо-западный ветер, 18 апреля и на Пасху снова немного похолодает", - спрогнозировала погоду синоптик Наталка Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик напугал прогнозом погоды на лето в Украине.