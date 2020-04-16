Снова ударят морозы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильная, с резкими перепадами температур и сильным штормовым ветром. Однако осадки не прогнозируются, в стране будет сухо и облачно.

В субботу, 18 апреля, температура воздуха снова опустится и в некоторых областях ожидаются морозы до -3 градусов.

На востоке страны переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха составит +3 +5 градусов, днем воздух прогреется до +10 +12 градусов.

На юге будет немного теплее, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +5 до +9 градусов, днем ожидается от +12 до +15 градусов. В Крыму без осадков, ночью +5 +7 градусов, днем +13 +15 градусов.

На севере резко похолодает, но день будет без существенных осадков. Ночью ожидается от -1 до -3 градусов, днем столбики термометров покажут всего +8 +10 градусов.

В западных областях ночные морозы ожидаются в Луцкой, Ровенской, Житомирской областях, до -3 градусов, в остальных областях от +3 до +5 градусов. Днем будет солнечно, переменная облачность, от +10 до +12 градусов, в Закарпатье до +15 градусов.

В центральной части страны сухо, но облачно. Ночью от +3 до +5 градусов, дневная температура воздуха составит +10 +12 градусов.

В Киеве 18 апреля синоптики прогнозируют ночные заморозки до -2 градусов, днем воздух прогреется до +10 +12 градусов, без осадков.

Карта погоды в Украине на 17 апреля

Тем временем, в пятницу, 17 апреля, украинцы смогут погреться под теплым солнцем практически во всех областях страны. Ожидается переменчивая облачность и сильный штормовой ветер практически во всех областях.

На востоке сухо, облачно, ночная температура от +5 до +7 градусов, днем прогреется до +14 +17 градусов.

В южных областях осадки не прогнозируются, солнечно. Ночью от +7 до +9 градусов, днем потеплеет до +17 +19 градусов, в Николаеве до +21 градуса. В Крыму сухо, ночью +5 +7 градусов, днем от +15 до +17 градусов.

На севере переменная облачность, сильный ветер, без осадков. Ночью в регионе +3 +5 градусов, днем ожидается от +11 до +13 градусов.

На западе сухо, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха будет колебаться от +4 до +6 градусов, днем воздух прогреется до +14 +16 градусов, местами до +18 +20 градусов.

В центральной части страны сухо, без осадков. Ночью +4 +7 градусов, днем потеплеет до +14 +17 градусов.

В Киеве 17 апреля ожидается сильный северо-западный ветер, переменная облачность. Ночью от +4 до +6 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на 17 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали на Пасху погоду с сюрпризами.