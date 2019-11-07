Ударил ножом в спину: под Киевом мужчина дерзко ограбил женщину (фото)

В Белой Церкви с местной жительницей произошел неприятный случай. Около 6 часов утра она шла на работу, и неизвестный мужчина спросил ее, который час. После этого он проследовал за ней и нанес в спину ножевое ранение. Кроме того, он забрал ее сумочку и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Полицию вызвали прохожие, которые услышали крики о помощи. Женщину доставили в больницу и прооперировали. Она была в сознании поэтому смогла описать нападавшего.

Подозреваемый в нападении на женщину в Белой Церкви (фото: kv.npu.gov.ua)

Полиции удалось задержать грабителя уже на следующий день. Злоумышленником оказался 37-летний уроженец Черкасской области, который в последнее время жил под Белой Церковью.

Правоохранители установили, что преступник раннее уже был судим за умышленное убийство, угон и кражу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины.

В данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания. Скоро ему изберут меру пресечения на период досудебного расследования.

Напомним, что в Киеве молодой человек нападал на пенсионеров. Полиция задержала 21-летнего парня, который грабил исключительно пожилых людей. Жертвами преступника были люди возрастом от 80 до 90 лет.