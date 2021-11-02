Ученые назвали самый вредный для печени алкоголь: спирта в нем совсем немного
Ученые выяснили, какой алкогольный напиток наносит наибольший вред печени. Хотя спирта в нем немного, о "безопасной" дозе в данном случае не может быть речи.
Об этом говорится в исследовании ученых из Медицинской школы при Университете Индианы (США).
Речь идет об одном из самых любимых напитков украинцев - обычном пиве.
Эксперты говорят, что даже незначительные дозы могут нанести организму урон. В первую очередь от пенного напитка страдает печень.
Ученые провели эксперимент, в ходе которого добровольцам регулярно давали количество пива, которое соответствует 15 мл спирта.
Ранее считалось, что безопасная доза спирта в сутки 30-40 мл для мужчин и 20-30 для женщин. Но результаты исследования показали обратное: даже после 15 мл получаемого спирта в мозгу происходили реакции с резким высвобождением дофамина.
Это приводит к развитию привыкания и возрастанию потребности в более высокой дозе алкоголя. В итоге есть риск развития зависимости, от которой сильно страдает печень.
"Люди не считают пиво алкогольным напитком, поэтому пивной алкоголизм развивается быстрее и влечет за собой более серьезные последствия, чем распитие крепких спиртных напитков", - заявили ученые.
Помимо этого в современном пиве содержится много канцерогенов. Ведь рецепт его приготовления уже давно отличается от классического с натуральными ингредиентами.
Ученые уверены, что каждодневна доза пива в две-три кружки крайне опасна для печени.
Ранее врачи назвали ключевой признак болезни печени, который обнаруживают в половине случаев.