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Ученые назвали самый вредный для печени алкоголь: спирта в нем совсем немного

Новина українською →
Вторник 02 ноября 2021 08:00
Ученые назвали самый вредный для печени алкоголь: спирта в нем совсем немного Фото: врачи назвали самый вредный алкоголь (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые выяснили, какой алкогольный напиток наносит наибольший вред печени. Хотя спирта в нем немного, о "безопасной" дозе в данном случае не может быть речи.

Об этом говорится в исследовании ученых из Медицинской школы при Университете Индианы (США).

Речь идет об одном из самых любимых напитков украинцев - обычном пиве.

Эксперты говорят, что даже незначительные дозы могут нанести организму урон. В первую очередь от пенного напитка страдает печень.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого добровольцам регулярно давали количество пива, которое соответствует 15 мл спирта.

Ранее считалось, что безопасная доза спирта в сутки 30-40 мл для мужчин и 20-30 для женщин. Но результаты исследования показали обратное: даже после 15 мл получаемого спирта в мозгу происходили реакции с резким высвобождением дофамина.

Это приводит к развитию привыкания и возрастанию потребности в более высокой дозе алкоголя. В итоге есть риск развития зависимости, от которой сильно страдает печень.

"Люди не считают пиво алкогольным напитком, поэтому пивной алкоголизм развивается быстрее и влечет за собой более серьезные последствия, чем распитие крепких спиртных напитков", - заявили ученые.

Помимо этого в современном пиве содержится много канцерогенов. Ведь рецепт его приготовления уже давно отличается от классического с натуральными ингредиентами.

Ученые уверены, что каждодневна доза пива в две-три кружки крайне опасна для печени.

Ранее врачи назвали ключевой признак болезни печени, который обнаруживают в половине случаев.

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