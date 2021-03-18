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Учитель танцев присылал ученице интимные фото: детали скандала в Ровенской области

Новина українською → Ровенская область, Четверг 18 марта 2021 15:42
Учитель танцев присылал ученице интимные фото: детали скандала в Ровенской области Под Ровно учитель присылал своей ученице интимные фото (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В городе Здолбунов Ровенской области произошел грандиозный скандал. Молодой учитель хореографии начал присылать своей 10-летней ученице фотографии интимного содержания.

Детали скандала рассказали в сюжете на телеканале "Украина 24".

Хореограф арендовал зал для танцев в одной из школ города Здолбунова и проводил частные уроки. Одной из своих учениц молодой мужчина начал присылать фото непристойного содержания. Снимки обнаружила мама 10-летней девочки и сразу же написала заявление в полицию. Следователи провели экспертизу фотографий и назвали их порнографическими.

21-летнего учителя танцев арестовали и выдвинули ему подозрение в растлении малолетних.

"Он отправлял на ее мобильный телефон фото половых органов. И побуждал совершать ее такие же действия – отправлять на телефон фото своего тела", - сообщил руководитель Здолбуновской окружной прокуратуры Александр Войтюк.

Родители школьницы от общения с журналистами отказываются. Об учителе танцев известно, что он местный житель, ему 21 год и он не женат. На судебном заседании, где ему выбирали меру пресечения, он вел себя спокойно и свою вину отрицал.

Кружок в школе хореограф открыл около полугода назад. В школе о нем также говорить отказались. А вот родители других детей, которые ходили на танцы, сообщили, что не замечали в его поведение что-то странное. К другим детям молодой человек не приставал.

За свои занятия он брал 400 гривен в месяц, и занятия проводил исправно. Полиция побеседовала с родителями других детей, но других случаев растления детей обнаружено не было.

Суд отправил преподавателя танцев под круглосуточный домашний арест. За интимные фотографии, которые он отправлял несовершеннолетней, ему светит до 8 лет заключения.

В прокуратуре отметили, что будут подавать апелляцию и требовать заменить меру пресечения на содержание подозреваемого в СИЗО.

Напомним, ранее мы писали о том, что убийца Машеньки Борисовой сознался в совершении преступления.

А также рассказывали о том, что в Киеве в роддом подбросили новорожденного малыша.

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