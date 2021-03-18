Учитель танцев присылал ученице интимные фото: детали скандала в Ровенской области
В городе Здолбунов Ровенской области произошел грандиозный скандал. Молодой учитель хореографии начал присылать своей 10-летней ученице фотографии интимного содержания.
Детали скандала рассказали в сюжете на телеканале "Украина 24".
Хореограф арендовал зал для танцев в одной из школ города Здолбунова и проводил частные уроки. Одной из своих учениц молодой мужчина начал присылать фото непристойного содержания. Снимки обнаружила мама 10-летней девочки и сразу же написала заявление в полицию. Следователи провели экспертизу фотографий и назвали их порнографическими.
21-летнего учителя танцев арестовали и выдвинули ему подозрение в растлении малолетних.
"Он отправлял на ее мобильный телефон фото половых органов. И побуждал совершать ее такие же действия – отправлять на телефон фото своего тела", - сообщил руководитель Здолбуновской окружной прокуратуры Александр Войтюк.
Родители школьницы от общения с журналистами отказываются. Об учителе танцев известно, что он местный житель, ему 21 год и он не женат. На судебном заседании, где ему выбирали меру пресечения, он вел себя спокойно и свою вину отрицал.
Кружок в школе хореограф открыл около полугода назад. В школе о нем также говорить отказались. А вот родители других детей, которые ходили на танцы, сообщили, что не замечали в его поведение что-то странное. К другим детям молодой человек не приставал.
За свои занятия он брал 400 гривен в месяц, и занятия проводил исправно. Полиция побеседовала с родителями других детей, но других случаев растления детей обнаружено не было.
Суд отправил преподавателя танцев под круглосуточный домашний арест. За интимные фотографии, которые он отправлял несовершеннолетней, ему светит до 8 лет заключения.
В прокуратуре отметили, что будут подавать апелляцию и требовать заменить меру пресечения на содержание подозреваемого в СИЗО.
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