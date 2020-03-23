Ученый рассказал всю правду о коронавирусе: 98% инфицированных выздоровеют

Коронавирус в Украине инфицировал уже 72 людей, трое из них погибли. Итальянский ученый Гвидо Сильвестри, который работает в госпитале и лабаратории, сообщил о летальности COVID-19. Специалист отметил, что несмотря на высокую смертность от вируса в Италии, его летальность оценивается в 2%, а это значит, что 98 % инфицированных людей выздоровят и приобретут иммунитет. Об этом ученый написал на своей странице в Facebook, а его текст перевела на украинский язык Алина Бенько.

"В то время, когда смертность драматически растет, как и в Италии, так и в других странах, то важно помнить, что на основе общих имеющихся данных, летальность этого вируса оценивается, 2%, а это значит, что 98% инфицированных людей выздоравливают (Фоки А.С., личное общение)", - сообщил Сильвестри.

Медик напомнил, что больше всего страдают от болезни люди, которым больше 60 лет с хроническими заболеваниями.

"Хочу напомнить, что все данные в нашем наличии, о смерти пациентов от коронавируса, подтверждают, что в подавляющем большинстве случаев, больше всего страдают пациенты в возрастной категории больше 60 лет, имеющие важные сопутствующие хронические заболевания (диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца и т.д. )", - отметил ученый.

На сегодняшний день число заболевших COVID-19 в мире перешагнуло отметку в 300 тысяч. Количество выздоровевших приближается к 100 тысяч. В пятерке стран по числу случаев инфицирования вирусом – Китай, Италия, США, Испания и Германия.

В ВОЗ заявили, что на разработку вакцины от коронавируса и ее испытание уйдет не меньше года. Для начала необходимо подтвердить, что вакцина эффективна и безвредна, а затем ее производить.

Напомним, заслуженный врач Украины рассказала, как проявляется коронавирус.