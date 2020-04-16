Ученые заявили про вторую волну коронавируса: одноразовый карантин не поможет

Коронавирус в Украине был диагностирован у 4161 человека. Всего в мире заболело COVID-19 уже более двух миллионов человек. Количество смертей от нового вируса превысило отметку в 130 тысяч человек и больше всего погибших – в США.

Ученые Гарвардского университета провели эксперимент по моделированию возможного развития пандемии COVID-19 и заявили, что одноразовый карантин, который введен в большинстве стран с марта по май, не поможет. Коронавирус будет продолжать бушевать до 2020 года и могут потребоваться дополнительные и повторные периоды социального дистанцирования.

Как отмечено в исследовании, коронавирус может стать таким же сезонным заболеванием, как и обычные вирусы и грипп. Следующую волну пандемии стоит ожидать уже осенью 2020 года. На данный момент неизвестно, вырабатывается ли иммунитет против COVID-19.

"Мы обнаружили, что одноразовые меры социального дистанцирования, вероятно, будут недостаточными. Периодически придется повторять ограничительные меры", - рассказал автор исследования Стивен Кисслер.

Он отметил, что после того, как пандемия пойдет на спад, необходимо будет проводить активное и массовое тестирование.

Однако исследователи отмечают, что слишком длительные карантинные меры также могут иметь негативные последствия. Один из смоделированных сценариев показал, что социальное дистанцирование препятствовало созданию демографического иммунитета.

Из оптимистичных прогнозов ученых – иммунитет от коронавируса может продержаться до одного года, хотя исследователи признали, что у них недостаточно информации о том, как ведет себя иммунитет выздоровевшего человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Европе начали отменять карантинные мероприятия.