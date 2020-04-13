Ученые заявили о прорыве в лечении коронавируса: найдены антитела

Коронавирус COVID-19 в мире поразил более 1,8 человек, больше 114 тысяч из них - умерло. Ведущие ученые со всего мира работают над изобретением вакцины и лекарства от болезни. Что известно о новшествах в противокоронавирусной борьбе - в материале Styler.

Так, ученые из Южной Кореи обнаружили 38 антител - они могут нейтрализовать коронавирус. Такие свойства антител могут использовать в дальнейшем при лечении пациентов с COVID-19.

Антитела удалось вывести из крови пациентов с коронавирусом в ходе лабораторных исследований, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи.

В скором времени ученые собираются провести ряд тестов, чтобы подтвердить положительный эффект антител. Пока что испытания будут проводиться на животных.

А вот японские ученые пришли к выводу, что препарат нельфинавир может блокировать размножение штамма вируса SARS-CoV-2 (возбудителя CОVID-19), пишет Kommersant. Нельфинавир - это антиретровирусный препарат, что используется при лечении ВИЧ в сочетании с другими подобными лекарствами.

Ранее польские ученые также заявили, что обнаружили вещество, которое может блокировать части белка коронавируса.

Напомним, что врачи рассказали, без каких дополнительных средств защитная маска против COVID-19 не работает.