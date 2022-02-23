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Ученые выяснили, как снизить риск инсульта и улучшить здоровье сердца

Автор: Роман Мирончук

Ученые утверждают, что у пожилых женщин, которые регулярно моют посуду, убирают дом и готовят еду, более здоровое сердце, чем у тех, кто предпочитает избегаnm работe по дому.

Об этом сообщает издание DailyMail.

Ученые Калифорнийского университета провели исследование, в ходе которого они наблюдали за 5500 женщинами в возрасте от 63 до 97 лет. Женщин попросили носить гаджеты, которые отслеживают их движение, каждый день.

При этом в исследовании принимали участие женщины, у которых не было проблем с сердцем и отсутствовали сердечные заболевания.

Результаты показали, что женщины, которые занимались ежедневными домашними делами не менее четырех часов, снизили риск смерти от сердечного приступа или инсульта на 62% по сравнению с теми, кто занимался менее двух часов.

Кроме того, риск сердечно-сосудистых заболеваний в целом был ниже на 43%, в частности, риск ишемической болезни сердца был на 43% ниже, а риск инсульта - на 30% ниже.

По данным нескольких исследований, регулярные физические упражнения, включая быструю ходьбу, играют очень важную роль для здоровья сердца.

Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания - одна из основных причин смерти людей во многих странах. Поэтому умеренные физические упражнения очень важны для вашего здоровья и помогут прожить дольше.

Напомним, диетолог назвала зелень, которая способствует похудению и снижает риск сердечных заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что видит человек во время смерти.

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