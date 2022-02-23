Ученые выяснили, как снизить риск инсульта и улучшить здоровье сердца

Ученые Калифорнийского университета провели исследование, в ходе которого они наблюдали за 5500 женщинами в возрасте от 63 до 97 лет. Женщин попросили носить гаджеты, которые отслеживают их движение, каждый день.

При этом в исследовании принимали участие женщины, у которых не было проблем с сердцем и отсутствовали сердечные заболевания.

Результаты показали, что женщины, которые занимались ежедневными домашними делами не менее четырех часов, снизили риск смерти от сердечного приступа или инсульта на 62% по сравнению с теми, кто занимался менее двух часов.

Кроме того, риск сердечно-сосудистых заболеваний в целом был ниже на 43%, в частности, риск ишемической болезни сердца был на 43% ниже, а риск инсульта - на 30% ниже.

По данным нескольких исследований, регулярные физические упражнения, включая быструю ходьбу, играют очень важную роль для здоровья сердца.

Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания - одна из основных причин смерти людей во многих странах. Поэтому умеренные физические упражнения очень важны для вашего здоровья и помогут прожить дольше.