Ученые выяснили, сколько живут антитела у переболевших COVID-19

Так, эксперты наблюдали за 578 добровольцами, которые перенесли COVID-19 в легкой форме или без симптомов. Все они были моложе 65 лет.

У участников исследования брали пробы крови в течение семи месяцев после постановки диагноза и проверяли уровень и тип антител IgA, IgM и IgG к шести различным антигенам SARS-CoV-2, а также антитела к четырем ранее известным коронавирусам, которые вызывают обыкновенную простуду.

Что показал результат исследования

Выяснилось, что количество антител не зависит от пола и возраста. После заражения иммунный ответ мощный, потом он начинает падать. Однако в какой-то момент наблюдается стабилизация, а в 75% случаев, которые не были повторным заражением, после этого уровень антител снова растет.

Причины этого ученым выяснить пока не удалось.

К слову, в тексте исследования также говорится о перекрестной защите антител против вызывающих простуду (HcoV) коронавирусов от SARS-CoV-2.

То есть, у тех, кто болел COVID-19 с явными симптомами, был более низкий уровень антител к "простудным" коронавирусам, а у бессимптомных пациентов он оказался выше.

Эти результаты, по мнению испанских ученых, могут объяснить различия в восприимчивости к COVID-19 среди населения.