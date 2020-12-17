Ученые выяснили, что подцепить COVID-19 в баре легче, чем в магазине и транспорте

Риск заразиться коронавирусом в барах и ресторанах оказался выше, чем в общественном транспорте или в магазине. К такому выводу пришли французские ученые после проведения эпидемиологического исследования ComCor об обстоятельствах и местах заражения вирусом SARS-CoV-2.

В исследовании принимали участие специалисты Института Пастера, Национального фонда медицинского страхования (Cnam), Общественного здравоохранения Франции и Института IPSOS, говорится на сайте института.

Отмечается, что посещение ресторанов и баров связано с дополнительным риском заразиться COVID-19, который не наблюдался при посещении магазинов в период контроля за их работой.

Также ученые выяснили, что риск подхватить инфекцию выше, когда в доме живет много людей, особенно если среди них есть дети школьного возраста.

При этом исследователи обращают внимание, что у детей с COVID-19 симптомы практически отсутствуют, поэтому их часто не определяют в качестве источника инфекции.

Кроме заведений общепита, ученые также обнаружили связь между дополнительным риском заражения и посещением спортивных залов. В то же риск подцепить коронавирус не повышают занятия спортом на открытом воздухе и езда в общественном транспорте.

В рамках исследования ученые опросили 25,6 тысячи человек, из которых них 62% были женщины и 72% - люди в возрасте от 29 до 58 лет.

Также в публикации отмечается, что результаты исследования следует "рассматривать с большой осторожностью", так как они относятся только к периоду комендантского часа (карантин).

Ранее сообщалось, что ученые назвали места, где особенно высок риск заражения COVID-19. Так, исследователи выяснили, что в узких помещениях, таких как коридоры, значительно увеличивается риск заражения коронавирусом.

Добавим также, что недавно врач рассказала, как изменился коронавирус с начала эпидемии в Украине.