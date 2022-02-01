Ученые выяснили, почему коты уходят из дома перед смертью

Причиной смерти кошек может стать серьезная болезнь, травма, старость и несчастный случай. Предчувствуя скорый конец, животное часто покидает дом, чтобы больше никогда не вернуться. Поэтому ученые назвали несколько причин того, почему четвероногие так себя ведут.

Почему коты пред смертью уходят из дома

Так, кошки проявляют множество поведенческих реакций, которые их владельцы понимают с большим трудом. В частности, одной из таких реакций является уход четвероногих из дома перед смертью.

Сейчас ученые не имеют достаточного количества исследований, которые могли бы точно сказать, что коты чувствуют приближение смерти. Но они могут определить, когда они больны или слабы.

В частности, животные могут убежать, когда чувствуют себя плохо и уязвимо. По словам ученых, когда кошки чувствуют себя больными, то их инстинкты проявляются в желании убежать и спрятаться от хищников. Все потому, что они боятся стать добычей.

Самой распространенной причиной побега является стресс. Причиной может стать перемещение мебели, появление нового питомца или члена семьи и ремонт. Все это может заставить животное искать убежища в другом месте.

Кошки анализируют ситуации

Эта способность позволяет уличным кошкам вовремя реагировать на приближающуюся опасность. В частности, когда они услышат издалека ходу человека или приближение собаки, пушистый моментально взлетит на дерево или постарается слиться с окружающей средой.

К тому же коты четко распознают вибрацию приближающегося ливня. Поэтому заблаговременно ищут для себя безопасное место. Животное анализирует также все плюсы своего укрытия.

