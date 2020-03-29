ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ученые выяснили настоящее происхождение коронавируса: шокирующие подробности

STYLERКоронавирус    29.03.2020 - 13:08
Ученые выяснили настоящее происхождение коронавируса: шокирующие подробности
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус возник естественным путем

Коронавирус 2020 появился естественным путем. К такому выводу пришли специалисты, которые занимаются соответствующими исследованиями. Он, как и другие организмы, адаптируется к окружающей среде, чтобы выжить. Результаты были опубликованном в журнале Nature Medicine.

"Сравнивая доступные данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем твердо определить, что SARS-CoV 2 возник в результате природных процессов", - заявил Кристиан Андерсен, соавтор исследования, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research.

SARS-CoV-2 является наиболее опасным для людей, седьмым известным из семейства коронавирусов. Его воздействие приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония.

Для защиты от инфекции рекомендуется часто мыть руки и не прикасаться к лицу. Особенно это касается глаз. А самым лучшим способом защититься от инфекции, по мнению экспертов, является максимальная социальная изоляция.

Напомним, что Комаровский дал список лекарств, которые могут помочь при коронавирусе.

Мы писали, что карантин в Украине провоцирует рост цен. Эксперты рассказали, чего ожидать дальше и поделились прогнозами.

А также о том, что Комаровский рассказал, что делать при заражении COVID-19. Эксперт не рекомендует придерживаться постельного режима.

Врач указала на серьезную проблему с лечением коронавируса: ждут печальные времена Коронавирус в Украине: как снизить риск заражения в супермаркете
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь