Ученые выяснили настоящее происхождение коронавируса: шокирующие подробности

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус возник естественным путем

Коронавирус 2020 появился естественным путем. К такому выводу пришли специалисты, которые занимаются соответствующими исследованиями. Он, как и другие организмы, адаптируется к окружающей среде, чтобы выжить. Результаты были опубликованном в журнале Nature Medicine.

"Сравнивая доступные данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем твердо определить, что SARS-CoV 2 возник в результате природных процессов", - заявил Кристиан Андерсен, соавтор исследования, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research.

SARS-CoV-2 является наиболее опасным для людей, седьмым известным из семейства коронавирусов. Его воздействие приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония.

Для защиты от инфекции рекомендуется часто мыть руки и не прикасаться к лицу. Особенно это касается глаз. А самым лучшим способом защититься от инфекции, по мнению экспертов, является максимальная социальная изоляция.

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