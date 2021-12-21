Ученые выяснили, у кого может образоваться "супериммунитет" к COVID: новое исследование

Иммунитет у вакцинированных двумя дозами, но переболевших коронавирусом, гораздо выше чем у тех, кто просто был привит от COVID-19. Американские ученые выяснили, что уровень антител у первых на 1000-2000% выше, нежели у последних.

Специалисты в Орегонском университете здравоохранения и науки в США сравнивали 26 пациентов, вакцинированных и зараженных коронавирусом, с людьми, которые были вакцинированы и не болели.

Оказалось, что в группе, в которой были инфекции после прививок, наблюдался огромный всплеск антител.

"Увеличение было значительным, до 1000%, а иногда и до 2000%, так что это действительно высокий иммунитет. Это почти "супериммунитет"", - рассказал автор исследования, профессор молекулярной микробиологии и иммунологии Фикаду Тафессе.

Как отметила доктор Моника Ганди из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, это одно из первых исследований, которое показывает, что прорывная инфекция после вакцинации создает более сильный иммунитет, чем предыдущая инфекция или одна вакцинация.

В настоящее время не известно, все ли вакцинированные двумя дозами инфицированные люди в исследовании заразились новым штаммом "Омикрона" или другим вариантом.

Также ученые высказали мнение, что их исследование предполагает, что долгосрочным результатом будет уменьшение серьезности всемирной эпидемии.

"Это не означает, что мы находимся в конце пандемии, но это указывает на то, где мы, вероятно, приземлимся: как только вы вакцинируетесь, а затем подвергнетесь воздействию вируса, вы, вероятно, будете достаточно здоровы... защищены от будущих вариантов", - говорит Марсель Керлин, другой соавтор исследования в Орегоне.