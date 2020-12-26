Ученые выяснили, что известное обезболивающее способно влиять на поведение человека

Таблетки (иллюстративное фото: canva.com)

Ученые выяснили, что один из самых употребляемых анальгетиков во всем мире может оказывать гораздо большее влияние, чем просто уменьшение головной боли. Ацетаминофен, также известный как парацетамол и широко продаваемый под торговыми марками Тиленол или Панадол, увеличивает риск изменения поведения человека, согласно исследованию, проведенному в сентябре 2020 года. Об этом говорится в статье, опубликованной журналом Science Alert.

"Ацетаминофен, кажется, заставляет людей чувствовать меньше негативных эмоций, когда думают о рискованных действиях – они просто не чувствуют страх. Учитывая, что почти 25 процентов населения США принимают ацетаминофен каждую неделю, мнимое снижение или увеличение риска может иметь важные последствия для общества", - сказал нейробиолог Болдуин Уэй из Университета штата Огайо в сентябре 2020 года.

Полученные результаты дополняют недавнее исследование, предполагающее, что влияние ацетаминофена на уменьшение боли также распространяется на различные психологические процессы, снижая восприимчивость людей к обиде, эмпатию, даже притупляя когнитивные функции.

Аналогичным образом, недавние исследования показывают, что способность людей воспринимать и оценивать риски может быть нарушена из-за парацетамол содержащих препаратов. Хотя эффекты могут быть незначительными, они определенно заслуживают внимания, учитывая, что ацетаминофен является одним из самых распространенных действующих веществ для лекарств, в том числе и в Украине.

Ранее Ляшко заявил, что утвержденный Министерством здравоохранения план вакцинации от коронавируса предусматривает прививку 23 млн украинцев. Для этого понадобится 40 млн доз вакцины от коронавируса.

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