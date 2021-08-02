Ученые выяснили еще одно последствие коронавируса, которое провоцирует смертельную болезнь

В одном из исследований аргентинские ученые изучали изменения в памяти и мышлении пожилых людей перенесших коронавирус.

Выяснилось, что через шесть месяцев после болезни у них наблюдается большое количество деменционных изменений. Причем вне зависимости от тяжести болезни.

Еще в одном исследовании, проведенном в США, изучали данные пожилых жителей Нью-Йорка, у которых на ранней стадии были неврологические симптомы коронавируса.

В крови этих пациентов были выявлены белки, связанные с деменцией. В течение 3-6 месяцев после болезни у 20% пациентов появились проблемы с кратковременной памятью, а у 34% были и серьезные нарушения, в частности, трудности с долговременной памятью и с подбором слов.

После того, как были обнародованы результаты этих исследований, вице-президент американской "организации Альцгеймера" Хизер Снайдер призвала людей пожилого возраста вакцинироваться от коронавируса.

Какие функции мозга более всего страдают от коронавируса: