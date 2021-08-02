UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ученые выяснили еще одно последствие коронавируса, которое провоцирует смертельную болезнь

Автор: Светлана Мащенко

Коронавирус провоцирует развитие смертельной болезни у пожилых людей. Речь идет о болезни Альцгеймера, так как инфекция влияет на деятельность головного мозга.

Об этом сообщает medicalxpress.

В одном из исследований аргентинские ученые изучали изменения в памяти и мышлении пожилых людей перенесших коронавирус.

Выяснилось, что через шесть месяцев после болезни у них наблюдается большое количество деменционных изменений. Причем вне зависимости от тяжести болезни.

Еще в одном исследовании, проведенном в США, изучали данные пожилых жителей Нью-Йорка, у которых на ранней стадии были неврологические симптомы коронавируса.

В крови этих пациентов были выявлены белки, связанные с деменцией. В течение 3-6 месяцев после болезни у 20% пациентов появились проблемы с кратковременной памятью, а у 34% были и серьезные нарушения, в частности, трудности с долговременной памятью и с подбором слов.

После того, как были обнародованы результаты этих исследований, вице-президент американской "организации Альцгеймера" Хизер Снайдер призвала людей пожилого возраста вакцинироваться от коронавируса.

Какие функции мозга более всего страдают от коронавируса:

  • способность к абстрактным логическим рассуждениям,
  • способность к планированию,
  • концентрация внимания.

Ранее в Минздраве сделали предупреждение о COVID-вакцинации, рассказав, о чем нужно обязательно спросить у врача после того, как вам сделали прививку.

Также врачи выяснили, что коронавирус вызывает последствия для мозга, сравнимые с перенесенным инсультом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус