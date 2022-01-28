Ученые выяснили, что антибиотики могут увеличить риск рака толстой кишки, особенно у молодых

В ходе исследования, в котором рассматривались случаи почти 40 тысяч человек, ученые из Абердинского университета, NHS Grampian и Королевского университета Белфаста сравнили использование антибиотиков и факторы образа жизни у тех, у кого был колоректальный рак, и у тех, у кого его не было.

Так, впервые было обнаружено, что использование антибиотиков было связано с примерно 50-% повышением риска рака толстой кишки у людей в возрасте до 50 лет и примерно на 9% более высоким риском у людей в возрасте 50+.

Как подчеркивает соавтор исследования Сара Перротт из Университета Абердина, применение антибиотиков очень распространено, и хотя такие препараты бесценны в медицине, их "следует использовать надлежащим образом и только в случае необходимости".

Опубликованное в Британском журнале рака исследование проанализировало данные из национальной базы данных первичной медико-санитарной помощи Отдела клинической информатики первичной помощи (PCCIUR). Из этих регулярно собираемых данных команда определила 7 903 человека с колоректальным раком и сравнила их с более чем 30 418 людьми без диагноза рака.

"Мы обнаружили, что воздействие антибиотиков связано с раком толстой кишки во всех возрастных группах. Это, наряду с множеством других факторов питания и образа жизни, может способствовать увеличению случаев рака толстой кишки среди молодых людей", - говорит Сара Перрот.

Предполагается, что причиной этого является воздействие антибиотиков на естественное разнообразие бактерий в микробиоме кишечника, что потенциально может привести к изменению бактериальной активности и нарушению нормальной иммунной функции. Это может привести к хроническому воспалению и теоретически увеличить риск развития рака.

"Прием антибиотиков, вероятно, оказывает пагубное влияние на микробиоту кишечника. Антибиотики могут непреднамеренно вызывать дисбиоз кишечника, что может привести к необратимым изменениям в естественной среде кишечника. Это нарушение микробиома кишечника может быть причиной увеличения такой опасности", - отмечает Перрот.

Она также обращает внимание, что диета, образ жизни, стресс и множество различных факторов "могут повлиять на здоровье кишечника, и использование антибиотиков - лишь один из этих факторов".

Команда предполагает, что назначение антибиотиков должно быть разумным из-за насущной проблемы устойчивости к противомикробным препаратам, работники здравоохранения и представители общественности должны знать, что "следует избегать ненужного использования антибиотиков, особенно среди молодежи".