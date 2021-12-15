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Ученые тестируют безигольную вакцину, которая будет защищать от новых штаммов COVID-19

Автор: Роман Мирончук

В Британии начались испытания новой безыгольной вакцины от коронавируса, которая сможет защитить от будущих штаммов вируса.

Об этом сообщает BBC.

Новая вакцина будет вводиться с помощью струи воздуха. Такой метод разработал профессор Джонатан Хини из Кембриджского университета и исполнительный директор компании DIOSynVax.

В тестировании данной вакцины примут участие добровольцы в возрасте от от 18 до 50 лет. Оно будет проходить в Центре клинических исследований NIHR в Саутгемптоне.

"По мере появления новых вариантов (коронавируса, - ред.) и ослабления иммунитета нам нужны новые технологии", - заявил Профессор Хини.

По его словам, вакцина DIOS-CoVax использует другую технологию для борьбы с болезнью, которая может обеспечить гораздо более широкую защиту от вариантов COVID и других коронавирусов.

Он также подчеркнул, что это первый шаг к разработке универсальной вакцины от коронавируса.

Современные вакцины от COVID-19 используют гены, которые взяты из вирусного шипового белка, для кодирования антигенов. Они заставляют иммунную систему вырабатывать антитела.

В новой вакцине используются методы прогнозирования, чтобы имитировать более широкое семейство антигенов коронавируса, которые, как надеются ученые, обеспечат большую защиту.

Напомним, Доктор Комаровский рассказал, стоит ли вакцинироваться, если у человека аллергия на медпрепараты.

Мы также писали о том, что Билл Гейтс пожаловался на "теории заговора" и несправедливое распределение вакцин.

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